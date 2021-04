República Dominicana habilita mais 28 frigoríficos brasileiros

publicidade

O número de unidades frigoríficas brasileiras de aves habilitadas a exportar para a República Dominicana aumentou sete vezes nesta semana, passando das quatro que estavam autorizadas a partir de 2016 para 32. A informação, do Ministério da Agricultura, foi tornada pública pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). As novas habilitações são de unidades da Cooperativa Lar e das empresas BRF e JBS, localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Bahia.

*Sob supervisão de Elder Ogliari