Reservação da água e conservação do solo ganham destaque no South Summit

publicidade

Os investimentos em irrigação e no manejo e melhoria da qualidade do solo são fundamentais para o desenvolvimento econômico no Estado, como defendeu o secretário do Desenvolvimento Econômico Ernani Polo durante o South Summit. Polo esteve acompanhado do diretor de Crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo, e do superintendente do Senar/RS, Eduardo Condorelli, no bate-papo “Oportunidades na construção de um ambiente antifrágil e escassez hídrica”, que ocorreu nesta sexta-feira (31).

“Um dos fatores que ainda nos limita muito são as condições para armazenar água da chuva, recurso natural farto que está indo embora, em sua grande parte, então temos que ter uma força-tarefa, concentrar esforços para que a gente retenha essa água e, com isso, aumente nossa área irrigada”, argumentou Polo, em consonância com Condorelli: “Não temos uma dificuldade com o volume de água, mas temos dificuldade com a distribuição dessa água”, disse o superintendente do Senar. Condorelli destacou, também, que o país não tem uma tradição de irrigação em sua agricultura, portanto ainda tem dificuldades em desenvolver infraestrutura e linhas de crédito voltadas para o tema.

Veja Também

Também veio à tona a necessidade de investimento em biotecnologia, para o desenvolvimento de plantas e animais cada vez mais resistentes à escassez hídrica; e na correção de características físicas e químicas do solo. “Para que as raízes alcancem a água, esse trabalho de solo é fundamental” enfatizou Condorelli. Precisamos unir universidades, Embrapa, Emater, cooperativas e cerealistas para fazer um trabalho de conscientização do produtor a respeito de um bom manejo do solo, com práticas como a rotação de culturas e descompactação. Isso vai fazer com que, em épocas que falta chuvas, a produtividade não tenha aquela queda brusca”, defendeu Polo.

Soluções financeiras para os efeitos da estiagem também foram discutidas. Neste sentido, Polo destacou que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem trabalhando junto aos bancos públicos para discutir linhas de financiamento para irrigação e para ações no melhoramento do solo. “Estamos conversando com o BRDE, com o Badesul e o Banrisul no sentido de desenvolver algum programa direcionado para a expansão da irrigação, disponibilizando linhas de crédito com juros mais atrativo que estimulem o produtor a fazer um investimento nesses sistemas de irrigação”, destacou.