Rio Grande do Sul começa colheita de trigo

Produtores da região de Santa Rosa, no oeste do Estado, já iniciaram a colheita de trigo, realizada em 2% das lavouras, de acordo com informativo conjuntural da Emater-RS/Ascar divulgado nesta quarta-feira. De acordo com o diretor-técnico da Emater-RS/Ascar, Alencar Rugeri, o início da colheita agora é um reflexo do plantio antecipado de alguns produtores, antes da janela recomendada. Após esse plantio inicial, houve chuvas que atrasaram o plantio, comenta Rugeri. Segundo ele, isso afeta a linearidade da colheita, que após este início pode ficar parada por alguns dias.

De acordo com o presidente da Comissão do Trigo da Farsul, Hamilton Jardim, esses produtores optaram por plantar mais cedo porque na região de Santa Rosa há menos risco de geada. O gerente regional da Emater-RS/Ascar em Santa Rosa, José Vanderlei Waschburger, complementa que o período do zoneamento para o trigo é mais longo na região, o que faz com que entre 2% e 5% dos produtores apostem num plantio mais cedo, para antecipar, também, o plantio da soja, cujo período de zoneamento começa em 10 de outubro na região. Ainda, o gerente relata que a região tem 12% da área de 296 mil hectares em fase final de maturação, com colheita prevista para os próximos 15 dias.

“Não tivemos problemas de doenças nem de ataques de pragas”, relata Waschburger. As análises da Emater-RS/Ascar apontam que a produtividade desta colheita inicial é de 2,8 mil quilos por hectare e o PH observado é de 76, considerado de qualidade secundária pelo Regulamento Técnico do Trigo. O parâmetro para o trigo de melhor qualidade é de um PH a partir de 78.

Porém, as análises de agora não são suficientes para determinar as características desta safra, de acordo com Jardim. “A colheita de agora é muito incipiente, ela não permite ainda que tenhamos dimensão da produção, qualidade ou preço desta safra”, comenta. De acordo com ele, um avanço mais significativo e melhores análises devem ser somente observados a partir de novembro.

Melhores expectativas

Enquanto a previsão inicial da Emater-RS/Ascar, divulgada em junho, era de uma produção de 3,99 milhões de toneladas de trigo, o esperado agora, de acordo com a Farsul, é de que o Estado produza entre 4,5 e 4,8 milhões de toneladas. De acordo com Jardim, a expectativa mais otimista é o reflexo de uma qualidade de produção e produtividade melhores que o previsto e que praticamente não correm mais risco de sofrer com geadas nesta época do ano. De acordo com o presidente, a nova previsão pode resultar em preços menores do que se imaginava, mas não é motivo de grande preocupação, em especial para os produtores souberem escalonar sua produção ao longo da safra.