Ritmo lento na implantação das lavouras de soja

A implantação das lavouras de soja do Rio Grande do Sul está em ritmo mais lento que o esperado pela Emater/RS-Ascar. Conforme levantamento conjuntural divulgado ontem, 30% dos 6,56 mil hectares previstos para esta safra estão plantados, ante 49% no mesmo período do ano passado. Além da colheita de trigo estar também demorada - o que impacta diretamente na implantação da oleaginosa -, as baixas temperaturas noturnas e a rápida diminuição da umidade do solo faz com que a germinação das sementes ocorra mais devagar.

Já as lavouras emergidas apresentam plantas ainda de estatura baixa e folhas pequenas, mas sem sintomas de danos ou ataque de pragas e doenças. Entretanto, o levantamento alerta para o aparecimento da ferrugem asiática na região Noroeste. “A presença de esporos, nesse momento, pode ocasionar a ocorrência de ferrugem de forma precoce em lavouras da região”, explica o técnico e extensionista da Emater/RS - Ascar, Elder Dal Prá.

A Emater aponta que a chuva chegará em todas as regiões do Estado a partir da próxima segunda-feira. No entanto, durante o final de semana, as temperaturas seguem elevadas.