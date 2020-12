Rogério Kerber é reeleito presidente do Fundesa

publicidade

Representantes das dez entidades associadas ao Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Estado (Fundesa/RS) reconduziram o atual presidente Rogério Kerber ao cargo, nesta sexta-feira, em assembleia virtual. Como vice permanece Gedeão Pereira, da Farsul. O nono mandato consecutivo do dirigente começa em 1º de fevereiro de 2021. Kerber é graduado em Administração de Empresas e Direito e está vinculado ao setor agroindustrial de produtos suínos desde 1965. Atualmente, é diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos (Sips).