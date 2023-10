RS confirma o primeiro foco de gripe aviária no Litoral Norte

publicidade

O Ministério da Agricultura confirmou o terceiro foco de gripe aviária em mamíferos marinhos no Rio Grande do Sul. O resultado positivo para o vírus H5N1 provém de um leão-marinho encontrado na Praia Real, em Torres, no litoral Norte. A enfermidade já havia sido oficialmente diagnosticada em um exemplar no Cassino e em outro no Hermenegildo, que também a confirmou em um lobo-marinho.



Até o momento foram encontrados 146 animais mortos ou doentes no litoral gaúcho, nas localidades de: São José do Norte, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Palmares do Sul, Pinhal, Torres, Tavares, Mostardas, Imbé e Pelotas. Mas, conforme orientação do Ministério da Agricultura (Mapa), não haverá mais coletas em leões e lobos-marinhos para análise laboratorial, apenas se uma nova espécie de animal apresentar os sintomas da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP).

A Secretaria da Agricultura (Seapi) ressalta que a terceira confirmação de gripe aviária em um mamífero marinho não altera a condição sanitária do RS e não traz riscos ao consumo de aves e derivados. Porém, o diretor-adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), Francisco Lopes, faz um alerta para quem mora na costa litorânea ou que a visitará durante o feriado. “É fundamental que as pessoas não se aproximem, não alimentem e nem toquem animais encontrados na praia. Além disso, é aconselhável evitar levar animais domésticos ou não deixar que eles se aproximem de mamíferos ou aves suspeitos, a fim de evitar o contágio pelo vírus”, reforça.

Todas as suspeitas, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita, devem ser notificadas imediatamente à Seapi por meio da Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima ou pelo número de Whatsapp: (51) 98445-2033. O Serviço Veterinário Oficial (SVO-RS) está atendendo todas as notificações, fornecendo os equipamento de proteção individual (EPIs) necessários para as prefeituras, assim como os produtos para desinfecção de veículos e máquinas.