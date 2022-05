RS embarca 6 mil terneiros ao Egito

publicidade

O navio que embarcou pouco mais de 6 mil terneiros em pé no Porto de Rio Grande, no último final de semana, está a caminho do Egito. Os animais de raças europeias e de até 12 meses partiram nesta segunda-feira e devem chegar ao destino em 21 dias.

Os lotes selecionados obedeceram todas as exigências sanitárias do país comprador e à legislação brasileira, conforme a auditora do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul (Mapa/RS), Soraya Marredo. “Tivemos somente intercorrências normais e corriqueiras”, afirma.