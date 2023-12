RS encaminha projeto de financiamento para o Fundo Verde para o Clima durante a COP 28

publicidade

O Rio Grande do Sul submeteu um projeto de financiamento ao Fundo Verde para o Clima (Green Climate Fund – GCF) para pesquisas e atividades de redução da emissão de gases do efeito estufa (GEE) nas lavouras de arroz. O fundo internacional apoia os países em desenvolvimento a enfrentarem os desafios trazidos pelo aquecimento global.

A solicitação prevê um investimento de 30 milhões de dólares. “O projeto terá impacto direto em 6.639 beneficiários e indireto em 37 mil pessoas, com projeção de redução de 3,4 toneladas de CO2 equivalentes por hectare de arroz semeado em rotação com a cultura da soja, anualmente”, enumera a pesquisadora do Irga, Mara Grohs. Mara.

Os recursos, se aprovados, deverão ser empregados na extensão rural e assistência técnica de produtores do sistema de produção de terras baixas, para adoção de práticas que reduzam a emissão de GEE e melhorem a eficiência do uso da água. Também serão utilizados para o financiamento de projetos de irrigação, drenagem e equipamentos para a melhoria da gestão das áreas de produção.

“Além disso, haverá investimentos em pesquisa para identificação de genótipos com menor padrão de emissão de gases dentro do banco genético do Irga. O material do instituto ocupou 65% da área de arroz semeado no Estado nesta última safra”, destaca a pesquisadora.

O documento foi encaminhado pela Secretaria da Agricultura (Seapi), pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e pelo Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA) ao GCF durante a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (COP 28), que segue até 12 de dezembro, em Dubai. O Fundo Verde para o Clima deve responder ao pleito no prazo de um ano.