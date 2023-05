RS reforça medidas de prevenção à gripe aviária

publicidade

Um grupo técnico formado pela Secretaria da Agricultura, pela Superintendência Federal do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul (Mapa/RS) e pela Organização Avícola do Estado (O.A.RS) foi constituído, nesta segunda-feira, para reforçar as ações preventivas ao ingresso da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no Estado.

A medida integra o pacote de ações já adotado pela Divisão de Defesa Sanitária Animal (DDSA) da Seapi com objetivo de detectar precocemente a doença em aves silvestres e domésticas, atender casos suspeitos e educar a população rural sobre o tema.

Conforme a Seapi, até o momento, já foram realizadas mais de 2 mil ações de vigilância ativa e 1,68 milhões de aves observadas, além de 1,4 mil ações de educação sanitária realizadas no Estado. "A atuação do Serviço Veterinário Oficial do RS é permanente, com ações de fiscalização em granjas avícolas e estabelecimentos de venda de aves vivas, comunicação de risco e educação sanitária nos municípios, palestras técnicas orientando os produtores quanto às medidas de prevenção e à importância da notificação, vigilância em parques comunitários e atendimento de toda e qualquer notificação de caso suspeito", explica a pasta em nota.

A Organização Avícola do Estado (O.A.RS), a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e o Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas (Sipargs) reiterou que disponibiliza materiais informativos sobre o assunto em seus canais de comunicação. Além disso, informou que seguirá as diretrizes e recomendações da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).