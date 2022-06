São Sebastião do Caí prevê colheita de 12 milhões de quilos bergamota

publicidade



São Sebastião do Caí oficializou nesta semana a abertura da safra de bergamota. Segundo a extensionista da Emater/RS-Ascar Kátia Huber, a previsão é de que, nesta temporada, sejam colhidas 21,6 milhões de quilos de citros no município, sendo 12 milhões de quilos de bergamotas.

Em um comparativo com anos anteriores, a técnica observa que as questões climáticas observadas neste ano podem contribuir para uma eventual perda de até 15%. "Especialmente no que diz respeito a novos pomares e cultivo de mudas", avalia, lembrando que em São Sebastião do Caí são 578 hectares plantados de bergamotas e um total de 986 hectares de citros.

A cerimônia de inauguração da colheita teve organização da Emater/RS-Ascar - vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) -, Prefeitura e Associação dos Citricultores de São Sebastião do Caí (Caicitrus). Durante o evento, o prefeito Júlio César Campani, destacou as melhorias em infraestrutura, que possibilitaram a consolidação de 6,5 km de capeamento e finalização asfáltica na comunidade.