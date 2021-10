São Sepé sedia Feira Regional

publicidade

A 46ª Expofeira Regional vai de hoje até segunda-feira em São Sepé e marca a volta dos eventos oficiais da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural à zona Central do Estado. A programação ocorre no Parque de Exposições do Sindicato Rural e conta com dia de campo, julgamentos de animais, remates e shows artísticos. Os remates e julgamentos ocorrem nas formas presencial e on-line. Para Rômulo Depner, fiscal estadual agropecuário, esse tipo de exposição traz aquecimento econômico para os municípios e mostra toda a tecnologia e cuidado dos produtores para que seus animais tenham ótimos resultados sanitários e zootécnicos.