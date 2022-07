Safra de tabaco deve totalizar 569.539 toneladas

publicidade

A Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) está concluindo o levantamento dos números da safra de tabaco 2021/2022, que serão divulgados na segunda quinzena de agosto. A expectativa é confirmar a produção de 569.539 toneladas de tabaco nos três estados do Sul. Segundo o presidente da entidade, Benício Albano Werner, em janeiro havia uma perspectiva de redução da safra em razão da estiagem, mas, com o retorno das chuvas nas regiões de plantio tardio, a cultura se recuperou e as projeções iniciais foram mantidas.

De acordo com a Afubra, a comercialização da safra está praticamente encerrada e apenas os municípios da região sul do Rio Grande do Sul ainda têm tabaco para venda. Para a safra 2022/2023, a entidade prevê manutenção da área plantada atual, que totaliza 246.500 hectares nos três estados do Sul.