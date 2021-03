Seapdr cria grupo de trabalho para incentivar pesquisadoras

publicidade

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) criou nesta segunda-feira o grupo de trabalho "Mulheres na Ciência do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária". Hoje, dos 77 pesquisadores do departamento, 37 são mulheres. De acordo com o secretário Covatti Filho, o grupo fomentará o desenvolvimento da carreira científica e profissional dessas servidoras.