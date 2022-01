Seapdr divulga a programação

publicidade

Uma portaria da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) estabeleceu o Calendário Oficial de Exposições e Feiras Agropecuárias do Rio Grande do Sul para este ano. Ao contrário dos anos anteriores, a programação não vai ser divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), e sim diretamente no portal da Seapdr, onde poderá receber atualizações periodicamente.

A mudança ocorre devido às incertezas causadas pela pandemia, o que exige atualizações recorrentes no Calendário Oficial e inviabiliza a publicação pelo DOE, que requer procedimentos mais demorados. As datas podem ser conferidas aqui.

A lista de exposições e feiras cadastradas até o início desta semana contabiliza 87 eventos para este ano. A Fenasul e Expoleite ocorrem de 18 a 22 de maio. A Expointer está confirmada para os dias 27 de agosto a 4 de setembro.

*Sob supervisão de Elder Ogliari