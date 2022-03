Seapdr recebe viaturas para a fiscalização

publicidade

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) recebeu nesta terça-feira, por meio do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados do Ministério Público do Rio Grande do Sul, nove veículos que serão usados para ações de vigilância e fiscalização.

As camionetes com tração nas quatro rodas serão destinadas ao trabalho dos funcionários ligados ao Departamento de Defesa Vegetal (DDV) e servirão para monitoramento e mitigação dos riscos de ocorrência de derivas de agrotóxicos hormonais, como é o caso do 2,4-D.