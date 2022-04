Secretaria adiciona funcionalidade de identificação por microchipagem ao aplicativo Galope

publicidade

Com o objetivo de incorporar novas funcionalidades ao aplicativo Galope, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) publicou esta semana no Diário Oficial do Estado a Instrução Normativa 02/2022. Entre as adaptações, será criado um Documento Individual de Identificação Equestre, batizado de Passaporte Equino, gerido digitalmente por meio de sistema integrado a microchips inseridos nos animais.

“Dessa forma, os laboratórios oficiais poderão inserir os resultados dos exames diretamente no sistema da secretaria, agilizando e modernizando o processo de controle sanitário já existente”, explica a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, Rosane Collares.

O upgrade está previsto no Manual de Procedimentos para Trânsito de Equinos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Aporte de R$ 500 mil para a modificação veio de emenda do deputado federal Covatti Filho (PP) e deve permitir a implantação de chips em até 100 mil animais.