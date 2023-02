Secretaria da Agricultura mantém vigilância da influenza aviária mobilizada

publicidade

A divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) se mantém mobilizada e acompanha atentamente as ocorrências de gripe aviária na América do Sul. Segundo a coordenadora do Programa de Sanidade Avícola da secretaria, Ananda Paula Kowalski, o Serviço Veterinário Oficial (SVO) atua na vigilância para detecção de circulação viral por meio da investigação de todas as notificações recebidas com relação a aves. Até o momento, não foram registrados casos da doença no Brasil.

O SVO realiza ainda vigilância com coletas de amostras de aves em áreas de rotas de migração de aves, consideradas de maior risco, explica Ananda.