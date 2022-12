Secretaria da Agricultura monitora casos de gripe aviária na América do Sul

publicidade

O Serviço Veterinário Oficial da Secretaria da Agricultura (SEAPDR) monitora com atenção os casos de gripe aviária detectados, na última semana, em mais dois países da América do Sul.

A doença foi confirmada pelas autoridades do Peru e do Equador, que também declararam emergência sanitária. A Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP - vírus H5N) foi confirmada ainda, recentemente, em criações colombianas e mexicanas.

Como afirma a fiscal estadual agropecuário da SEAPDR Ananda Paula Kowalski, para evitar que o vírus chegue ao Brasil, a estratégia é de vigilância permanente, uma vez que o país é líder mundial em exportação de frango.

No último dia 22 de novembro, a SEAPDR emitiu nota técnica sobre o tema, na qual reforçou as recomendações de segurança sanitária à iniciativa privada e a produtores do Estado.