Semana da Compostagem oferece informações para frequentadores de feiras ecológicas

publicidade

Cinco feiras ecológicas de Porto Alegre se reúnem, nesta semana, para mobilizar a comunidade em torno da reciclagem de resíduos sólidos domiciliares. Participam da ação as duas feiras do bairro Bom Fim (sábado), a feira ecológica do bairro Menino Deus (quarta-feira e sábado), da Auxiliadora (terça-feira), e da Rômulo Teles/Petrópolis (sábado).

Mesmo com 75% dos municípios brasileiros já possuindo algum tipo de coleta seletiva, 97% dos resíduos residenciais ainda são encaminhados para lixões e aterros sanitários, garantem os organizadores da Semana da Compostagem, que segue até o próximo sábado, dia 7 de maio. Além das feiras, participam do projeto o Instituto Lixo Zero Brasil e voluntários de diversas áreas, como do Fórum dos Catadores de Porto Alegre.

* Sob supervisão de Nereida Vergara