Seminário premia melhor mel de abelhas sem ferrão

publicidade

O Mel de Jataí, do Meliponário Guaçu, do município de Silveira Martins (RS) foi eleito o melhor mel de abelhas sem ferrão do Estado. A premiação foi realizada no 1º Seminário de Meliponicultura de Horizontina (RS), que ocorreu neste fim de semana. O meliprodutor responsável, Cézar Augusto Comaretto, diz que “o segredo para um bom mel é a vegetação. O local onde crio as minhas abelhas é abundante em mata nativa”. O evento foi promovido pela Associação dos Meliponicultores do Vale do Alto Taquari (Amevat).