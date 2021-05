Seminário sobre erva-mate acontece nesta sexta-feira

publicidade

O Seminário Gaúcho sobre Produção de Erva-Mate, promovido pela Emater/RS-Ascar, ocorre nesta sexta-feira, às 13h30. A transmissão será pelo canal do Rio Grande Rural no YouTube. Este é o terceiro de uma série de cinco eventos sobre o assunto, um voltado para cada polo ervateiro do Estado.

Desta vez, o seminário terá como ênfase o projeto “Diagnóstico nutricional dos ervais gaúchos”, iniciado em 2020, no Nordeste gaúcho. Palestram o presidente da Emater, Geraldo Sandri; o engenheiro florestal do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA) da Secretaria Estadual da Agricultura, Jackson Freitas; os engenheiros agrônomos e extensionistas rurais da Emater, Bruno Ernesto Menegussi e Ilvandro Barreto de Melo; e gerente regional da Emater de Passo Fundo, Oriberto Adami. A mediação será do Antônio Borba, da Emater.

Os próximos eventos ocorrem no dia 14 de maio, às 13h20, sobre a atividade em Missões Celeiro e no dia 27 de maio, às 19h, sobre a iniciativa no Alto Taquari.

*Sob supervisão de Elder Ogliari