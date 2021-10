Seminário Técnico de Integração Lavoura-Pecuária promove o cultivo de cereais de inverno

publicidade

O Seminário Técnico de Integração Lavoura-Pecuária, transmitido pelo canal do Senar-RS no YouTube, destaca as oportunidades trazidas pela produção de cereais de inverno. O evento tem realização do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) e da Embrapa e acontece nos dias 6 e 7 de outubro.

O objetivo do Seminário é disseminar a prática de agricultura e pecuária numa mesma propriedade para produtores rurais e técnicos da área. Os participantes também serão informados sobre o projeto Duas Safras, que incentiva o cultivo de cereais de inverno (como trigo, triticale, centeio e aveia) no Rio Grande do Sul.

A programação começa na próxima quarta-feira (6), às 18h30, com palestras como “Estado da arte em integração lavoura-pecuária nos EUA”, com Mark Sulc, da Ohio State University, e “A ampliação da safra de inverno no Rio Grande do Sul e o papel das instituições”, com o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli. Na quinta-feira (7) pela manhã, a programação será dividida em três painéis sobre oportunidades e entraves para a utilização de cereais de inverno na alimentação de aves, suínos, bovinos de leite e bovinos de corte.