Setor vitivinícola pede redução de tributos

A Frente Parlamentar de Apoio à Vitivinicultura da Câmara dos Deputados encaminhará a Brasília as demandas do setor pela retirada da Substituição Tributária (ST) e pela revisão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre vinhos e espumantes. Além disso, a Frente Parlamentar da Vitivinicultura e Fruticultura da Assembleia Legislativa vai trabalhar para que o governo estadual faça mudanças na legislação com o objetivo de reduzir o imposto sobre o suco de uva.

Esses encaminhamentos foram definidos nesta quinta-feira (2), numa audiência pública na Feira de Tecnologia para a Viticultura (Tecnovitis), em Bento Gonçalves (RS), que contou com a participação de deputados, de prefeitos da região e representantes de associações e órgãos ligados ao setor. Os participantes também fizeram uma análise do preço mínimo da uva para a safra 2021/2022, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro.

*Estagiária sob supervisão de Danton Júnior