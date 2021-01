Show Rural Coopavel ocorre com visitas agendadas

publicidade

Com seu formato tradicional comprometido pela necessidade de isolamento social imposta pela pandemia, a Show Rural Coopavel, que ocorreria entre 22 e 26 de março, em Cascavel, no Paraná, vai adotar um modelo inédito de visitação pré-agendada. De acordo com a assessoria da cooperativa, as visitas contemplarão pequenos grupos de produtores rurais e técnicos da área de abrangência da Coopavel, sem a possibilidade de admissão de caravanas de outras regiões.

Os grupos serão recebidos no parque de exposições das 14 às 17h, entre os dias 15 e 26 de março. Não haverá a opção de comercialização de máquinas e equipamentos agrícolas, apenas a possibilidade de conhecer novas tecnologias.

Para dar visibilidade às novidades que seriam expostas na edição deste ano, a organização do evento fará transmissões digitais que estarão no ar nas mídias sociais da Show Rural e no canal do YouTube da feira: youtube.com/showruralagro. Conforme a organização, a exposição de Cascavel de 2022 vai ocorrer de 7 a 11 de fevereiro.