Show Rural Coopavel oferece vivência no Metaverso

Os visitantes do Show Rural Coopavel, que começa na próxima segunda-feira, dia 6, e vai até sexta-feira, dia 10, em Cascavel, no Paraná, poderão conhecer a realidade do Metaverso. Ainda distante do campo, a experiência será disponibilizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no Parque Tecnológico da Coopavel, no antigo Centro de Convenções do Parque Tecnológico da Coopavel, durante programação do Show Rural Digital.

A experiência conta com um tour digital pelo estado do Paraná, especialmente pelos locais detententores de indicações geográficas. A certificação é conferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a produtos típicos regionais, reconhecidos por características peculiares e sabor inigualável.

Entre essas indicações geográficas estão o vinho da cidade de Bituruna, o melado de Capanema, o barreado do litoral do Estado, o café do Norte Pioneiro e o mel da região Oeste. Com o uso do metaverso, os visitantes vão fazer uma viagem virtual pelo Estado e, além de conhecer, poderão, por exemplo, colher frutas e participar mais ativamente dessas atrações.