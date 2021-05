Suinocultor perde poder de compra de milho

publicidade

A relação de troca de suíno vivo por milho desta semana foi a mais desfavorável para o pecuarista em toda a série histórica do Cepea/Esalq/USP, iniciada em 2004. O pior momento ocorreu na segunda-feira, quando era possível comprar apenas 3,21 quilos do milho com a venda de um quilo de suíno em São Paulo. Naquele dia, a saca de 60 quilos custou R$ 101,12 e o quilo do animal R$ 5,44. Durante a semana houve pequena recuperação, para 3,28 quilos. O quilo de suíno pagava 5,04 quilos de milho no final do mês passado e 5,55 quilos neste período do ano passado.

*Sob supervisão de Elder Ogliari