Tem início adaptação para a Prova de Eficiência Alimentar Angus 2022

Teve início nesta segunda-feira, na sede da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, o processo de adaptação de 29 animais inscritos para a Prova de Eficiência Alimentar Angus 2022 (PEA). Os bovinos, provenientes de 17 propriedades do RS, serão submetidos às instalações por 20 dias antes da avaliação começar. Renata Suñe, pesquisadora da Embrapa e uma das coordenadoras do experimento, explica que o período de adaptação é necessário para “homogeneizar as condições dos animais”. O teste é feito em sistema de confinamento, por 70 dias, com alimentação à vontade.