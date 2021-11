Temporada de remates superou as expectativas

publicidade

Os remates de primavera chegaram ao fim e os resultados obtidos nas pistas superaram as expectativas que os leiloeiros tinham antes do início da temporada. Houve valorização dos reprodutores ofertados e alta demanda por genética, inclusive com a quebra de recordes nos preços. Segundo o presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do Rio Grande do Sul (Sindiler/RS), Enio Dias dos Santos, a liquidez foi total.

A variação dos preços médios em relação ao ano passado não chegou a ser contabilizada pelo sindicato.

A temporada marcou a retomada de muitos eventos presenciais, embora com restrição de público. Mesmo assim, de acordo com Santos, as transmissões on-line demonstraram que estão estabelecidas no segmento e que vieram para ficar. “Elas abriram novos horizontes”, resume.

Um detalhe observado por Santos é a melhora para os terneiros na relação de troca com os reprodutores. “Anteriormente precisava-se de um maior número de terneiros para comprar um touro”, observa. De acordo com ele, trata-se de um bom indicativo para a pecuária, pois isso significa que a produção de terneiros tende a aumentar. Outra tendência, segundo o presidente do Sindiler/RS, é a antecipação da comercialização de reprodutores, que neste ano teve início já na virada de agosto para setembro.

Na avaliação do leiloeiro Marcelo Silva, da Trajano Silva Remates, os valores médios ficaram acima do esperado. Nos oito leilões de bovinos em que ele atuou, houve casos de preços até 35% acima dos obtidos no ano passado. Entre os fatores que influenciaram o desempenho, ele cita as perspectivas boas a curto e médio prazos para a pecuária e as exportações de carne, o que atraiu investidores. O leiloeiro entende que o esboço de “pequena melhora” no mercado financeiro ainda não justifica que eles deixem o dinheiro no banco.

As vendas para fora do Rio Grande do Sul também chamaram a atenção. De acordo com Silva, foram comercializados animais para 11 estados brasileiros, sendo a maioria, 90%, de raças sintéticas, além de animais das raças Angus e Hereford para o Paraná.

A Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB) registrou ao longo de 27 leilões oficializados um crescimento de 75% no faturamento total, somando mais de R$ 44 milhões em vendas. “A procura pela genética Hereford e Braford aumentou consideravelmente, principalmente no Centro-Oeste, Norte e Nordeste e acreditamos que esse resultado é reflexo de todo o esforço e trabalho que os criadores vêm desenvolvendo”, avalia o presidente da ABHB, Eduardo Soares.