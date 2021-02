Temporal provoca estragos e interrompe programação da Abertura da Colheita do Arroz

publicidade

As atividades que estavam marcadas para a tarde desta quarta-feira na Abertura da Colheita do Arroz foram suspensas em razão de um forte temporal que atingiu a Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, onde ocorre a programação presencial. Parte da estrutura do evento sofreu danos. Não houve registro de feridos. A Federarroz informou que as atividades programadas para esta quinta-feira, dia do encerramento do evento, estão confirmadas, com exceção das vitrines tecnológicas, que ocorreriam na estrutura derrubada pelo vento.

Foi nesses espaços da Estação Experimental que, antes do vendaval, foram apresentadas diversas novidades tecnológicas. As vitrines deste ano tiveram a representação de todas as universidades ligadas ao arroz, como Ufrgs, UFSM, UFPel, e também da Epagri (SC), além do Irga e da Embrapa, que são as principais organizações públicas ligadas à pesquisa do grão. Entre as 17 empresas privadas há uma israelense que participa pela primeira vez.

Entre as novidades da edição deste ano estão uma área destinada à pecuária, sistemas de irrigação subterrânea e dois pivôs, um a mais em relação a 2020. “Este ano tivemos nas vitrines todos os tipos de irrigação, a subterrânea, a superficial e a de aspersão”, enumera o coordenador regional do Irga para a Zona Sul, André Matos. O Irga trabalhou com a Irga 424 R1, que, segundo Matos, é “a cultivar mais semeada na América Latina” e que, além disso, ocupa “mais de 50% da área plantada no Rio Grande do Sul”.