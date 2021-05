Terneiros estão com preços aquecidos neste outono

publicidade

Com quase metade da agenda já cumprida, a temporada de feiras de terneiros do outono vem confirmando a expectativa de demanda aquecida e preços em alta. Os leilões realizados até agora, em formato virtual ou híbrido, fecharam com valores bem acima dos praticados em 2020 e que superam em mais de 30% a atual cotação do boi gordo.

Segundo o presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do RS (Sindiler), Ênio Dias dos Santos, a média dos preços entre os machos tem superado os R$ 15,00 pelo quilo vivo (kg/vv). “A procura está grande tanto pelo terneiro quanto pela terneira”, constata. “É uma temporada positiva em todos os sentidos.”

Apesar da valorização, os preços não estão inibindo os compradores, de acordo com o leiloeiro. As feiras têm contado com agilidade e liquidez nos negócios. A expectativa do Sindiler é de que haja redução na oferta de animais em função da estiagem do ano anterior, que provocou impactos no setor.

Um fator destacado pelo dirigente é a qualidade da oferta desta temporada, fruto do investimento em genética feito pelos produtores, especialmente nas raças britânicas e sintéticas. Santos afirma ainda que, mesmo com a transição do modelo de distanciamento controlado do Estado, da bandeira preta para a vermelha, as feiras devem manter as transmissões on-line, formato que os leiloeiros afirmam ter “chegado para ficar”.

Na semana passada, a 42ª Feira do Terneiro, Terneira e da Vaquilhona de Alegrete contabilizou R$ 1,67 milhão em comercialização. A média de preço para os machos castrados ficou em R$ 14,00 o kg/vv, porém houve lotes cotados a R$ 16,00. Foram ofertados 577 animais. “A produção foi um pouco menor neste ano, mas o mercado em si, as condições que se geraram na pandemia, de dólar e de exportação de gado, principalmente para a China, elevaram o preço da carne, e essa consequência também é sentida na reposição”, avalia o presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Luiz Plastina Gomes.

A realização de uma segunda feira está sob avaliação, na dependência da oferta de animais. Durante o evento, o Parque Dr. Lauro Dornelles contou com presença de público, mas limitado a 30% da capacidade.

Em São Sepé, em dois dias de feira, o preço ficou em R$ 14,47 o kg/vv dos machos castrados e R$ 16,42 para as fêmeas. Nos machos inteiros, a média foi de R$ 13,66. “Foi o dobro do ano passado; nas fêmeas, quase triplicou”, compara Santiago Scherer Trindade, do escritório Santa Rita Remates. O evento também teve público, restrito a 30 pessoas.