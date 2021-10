UFSM e Ageflor realizam webinar que dá segmento ao projeto “Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul

publicidade

O webinar "Novos Mercados" será transmitido na página no Facebook da Ageflor, de forma aberta e gratuita, nesta terça-feira (19), às 9h. Realizado pela Associação Gaúcha de Empresas Florestais (Ageflor) e o Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em parceria com a produtora cultural Simples Assim, o evento dá continuidade ao projeto “Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul – Florestas Plantadas”, sobre o cenário do Rio Grande do Sul no cultivo de árvores.

Participam da conversa Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori, professor do Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Osmar Graff Jr, diretor Comercial e de Pesquisa & Desenvolvimento da Tanac S/A.