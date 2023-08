Valor Bruto da Produção Agropecuária de 2023 é atualizado em R$ 1,135 trilhão

publicidade

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) deste ano, com base nas informações de julho, é de R$ 1,135 trilhão, o que indica um aumento de 1,9% em relação ao ano de 2022. As lavouras cresceram 4%, enquanto a pecuária reduziu sua expansão em 2,9%. O faturamento das lavouras é de R$ 801,9 bilhões, e o da pecuária, de R$ 333,6 bilhões. Os dados são do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Os produtos que apresentaram melhor desempenho neste ano são mandioca (42,9%), laranja (27,2%), banana (16,8%), tomate (15,9%), cacau (13,8%), cana-de-açúcar (11,6%), amendoim (10,6%), feijão (10,4%), arroz (9,3%), uva (7,5%), soja (2,5%) e milho (1,4%). Esse grupo de produtos beneficia-se de preços favoráveis e, em vários casos, de maiores quantidades produzidas.

A projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) de safra recorde de 320 milhões de toneladas na temporada 2022/2023 sustenta essa posição, destacou o Mapa, em comunicado. O resultado se deve ao aumento de 11,8% na produtividade e à expansão de 5% na área cultivada em relação ao ano passado. Na pecuária, os aumentos do VBP ocorrem nos segmentos de carne suína, leite e ovos.

Segundo o Mapa, os preços mais baixos tiveram impacto no decréscimo do VBP de alguns produtos, como algodão, café, mamona e trigo. Os cinco produtos classificados com o maior VBP são soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão, que respondem por 81,6% do VBP das lavouras.