Venâncio Aires abre colheita de erva-mate na quinta-feira

O Rio Grande do Sul abrirá oficialmente a safra 2022 de erva-mate na quinta-feira, dia 22. Com previsão de colher entre 250 mil toneladas e 300 mil toneladas da folha, a expectativa é que o resultado fique “dentro da normalidade”, segundo o coordenador da Câmara Setorial da Erva-mate da Secretaria da Agricultura (SEAPDR), Tiago Fick.

A Festa da Colheita da Erva-mate ocorrerá em Venâncio Aires, na propriedade da família Wagner e Becker, em Vila Santa Emília, às 15h. Segundo Ismael Rosset, diretor executivo do Instituto Brasileiro da Erva-mate (Ibramate), um dos objetivos é fortalecer o consumo do produto após a pandemia, que individualizou o chimarrão. “Esse trabalho se dará, principalmente, por meio de publicidade e de estratégias de comunicação, com recursos provenientes do Fundomate”, revelou Rosset, após entregar convite ao governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, na última segunda-feira (19).

A prefeitura do município, em nota, destaca que a poda de um pé de erva-mate será o ponto alto da celebração.