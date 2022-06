Veranópolis promove Ciclo de Palestras sobre Citricultura

publicidade

Nos dias 29 de 30 de junho, o município de Veranópolis realiza o Ciclo de Palestras sobre Citricultura, no salão comunitário Nossa Senhora de Lourdes. O evento é promovido pela Prefeitura de Veranópolis em parceria com a Emater/RS-Ascar, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). O objetivo é levar novas informações e tecnologias aos citricultores do Estado.

A programação do dia 29 começa às 9h, com palestras que abordarão temas como qualidade de mudas, controle de pragas e doenças, novas variedades e o uso de fitorregulares, além de um panorama local e estadual sobre a citricultura e as perspectivas da atividade no Brasil e no mundo. No dia 30, pela manhã, haverá visitas técnicas a duas propriedades rurais, onde serão apresentados o manejo do solo e de sistemas de irrigação em citros, o armazenamento de frutos, a implantação e sistematização de pomares cítricos e a poda mecânica.

O Ciclo de Palestras é gratuito, e as inscrições podem ser feitas no local, no dia do evento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3441-1162 ou pelo e-mail emvpolis@emater.tche.br, do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar.