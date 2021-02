Vinícola Aurora celebra 90 anos e resultado de 2020

publicidade

A Vinícola Aurora completa 90 anos neste domingo, 14 de fevereiro, comemorando os resultados que obteve em 2020, quando a soma das vendas de todos os seus produtos chegou a 81 milhões de litros, com crescimento de 26% sobre o volume de 2019, e o faturamento, de R$ 701 milhões, se tornou o maior da história. A cooperativa tem sede em Bento Gonçalves, conta com 1,1 mil famílias associadas, de 11 municípios da região, e processa cerca de 70 milhões de quilos de uva por ano em seus três parques industriais.

“Há associados que estão na quarta ou quinta geração de Famílias que viram a Aurora nascer, em 1931”, destaca o presidente do conselho de administração da Aurora e viticultor associado Renê Tonello. “Ver a empresa chegar aos 90 anos com sucesso é motivo de orgulho para todos nós.”

De acordo com o diretor superintendente da Aurora, Hermínio Ficagna, os motivos para a ampliação das vendas no ano passado foram a qualidade excepcional da safra; a pandemia do coronavírus, que manteve as pessoas em casa e elevou o consumo de vinhos nacionais pelos brasileiros; e, ainda, a desvalorização do real ante o dólar, que tornou as exportações mais rentáveis.

A principal alta registrada entre os produtos foi a duplicação das vendas de vinhos finos, para 9,7 milhões de litros, em relação a 2019. Já a comercialização da linha Keep Cooler cresceu 60% e chegou a 724 mil caixas. O suco de uva integral superou em 17% o volume de 2019, com 5,3 milhões de caixas. E as vendas de espumantes cresceram 6%, fechando em 823 mil caixas. A exportação também teve alta, de 47,6%. No total, 868,2 mil litros, incluindo todos os produtos, foram embarcados para 18 países, sobretudo para a China.

Para este ano, Ficagna afirma que a meta será alcançar os números de 2020. “Mas tudo vai depender da velocidade com que a população será vacinada”, emenda.

*Sob supervisão de Elder Ogliari