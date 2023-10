13ª Caminhada da Mulher Consciente reúne cerca de 300 pessoas em Porto Alegre

publicidade

Conscientizar para a importância do cuidado feminino e prevenção do câncer de mama foi o principal objetivo da 13ª Caminhada da Mulher Consciente, realizada nesta terça-feira pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC), em plena celebração do Outubro Rosa. Em clima de homenagens e celebração pelas vitórias contra a enfermidade, por volta de 300 participantes saíram da sede do Hospital Nossa Senhora da Conceição, bairro Cristo Redentor, até o Parque Germânia.

O sol e clima ameno colaboraram para a adesão do público. “Esta doença atravessa a vida das pessoas, e hoje estamos nos reunindo para celebrar. É importante darmos as mãos para que possamos no nosso cuidado e na vida”, salientou a gerente de interunidades de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento (SADT) do GHC, Carolina Gasperin. Para a coordenadora da linha do cuidado oncológico do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), Stephanie Greiner, o Outubro Rosa como um todo chama a atenção para o aspecto da prevenção.

“A intenção da caminhada é que possamos dar a mão a outras mulheres, lembrar deste cuidado integral, de se buscar o serviço de saúde o quanto antes. É fundamental todos terem este engajamento, não somente as mulheres, mas também os homens”, pontuou ela. Hoje presidente do Grupo da Mama Conceição, formada por voluntárias, a funcionária pública Talita Tesch, moradora do bairro Cavalhada, na zona Sul da Capital, já foi paciente do GHC, junto com a mãe, Sandra Tesch. Ambas descobriram o câncer de mama em 2018, com uma semana de diferença.

“Vendo da forma como eu enfrentei o tratamento, nunca com medo e sempre de frente, fez com que ela tivesse também força para encarar os medos delas. No final, uma foi o apoio da outra. Quando cheguei no hospital, recebi todo esse acolhimento e amor dos voluntários. Elas doam tempo, alegria, sorrisos, e é um grupo que está crescendo”, comentou Talita, acrescentando: “O câncer de mama é um dos únicos que é possível sentir, e sentindo, pôde-se correr contra o tempo. Devemos nos lembrar de fazer o autoexame, procurar conhecer mais de nós mesmos”.

A caminhada teve a participação de artistas como o Guri de Uruguaiana e MC Jean Paul, que animaram o público. O GHC é considerado referência na área oncológica, e responsável por 43% das quimioterapias realizadas em Porto Alegre. Mensalmente, o grupo realiza, em média, 838 mamografias e 1.230 exames citopatológicos, de rastreamento do câncer de colo de útero. Por ano, são também feitas no GHC 1,2 mil cirurgias e 2,5 mil atendimentos desta especialidade.