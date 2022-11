Após suspeitas em gastos, Dimas Covas deixa o Instituto Butantan

publicidade

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, pediu demissão de seu cargo nesta quarta-feira (30). O pedido foi aceito pelo secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, David Uip – o Butantan é ligado à secretaria.

O pedido de demissão ocorre dias após o jornal "Folha de S. Paulo" publicar matérias apontando altos salários e a existência de contratos sem licitação firmados pela entidade e que somam R$ 161 milhões. O fato é investigado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) de São Paulo.

Segundo o Butantan, a decisão foi tomada em outubro, antes das reportagens, não havendo ligação, portanto. "O médico hematologista Dimas Covas deixou o Instituto Butantan porque assumiu o cargo de Diretor Executivo na Fundação Butantan, instituição de direito privado que apoia o Instituto", afirmou o Butantan, em nota.

Segundo o instituto, a decisão foi alinhada com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, "na medida em que não é possível que um mesmo profissional ocupe esses dois cargos concomitantemente".

A saída será oficializada na quinta-feira (1º) no Diário Oficial do estado. Dimas Covas teve destaque no apoio à gestão da pandemia de coronavírus, em que o Instituto Butantan assumiu a produção da vacina CoronaVac em parceria com a fabricante chinesa Sinovac. Covas chegou ao instituto em 2017.

Nesta quarta-feira (30), o governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que o médico-infectologista Esper Kallás assumirá o comando do Butantan em 2023.