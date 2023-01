Autoridades de São Borja fazem recomendações no combate ao Aedes aegypti

publicidade

A secretaria Municipal de Saúde de São Borja pede que a comunidade faça a sua parte, em apoio às equipes públicas de controle, em relação ao combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. A ação acontece após a Secretaria Estadual da Saúde, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), lançar comunicado como “Alerta de Risco” a todos os municípios no Rio Grande do Sul voltado ao aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti.

A proliferação do mosquito aumenta em todo o Brasil e preocupa as autoridades, pois ele é responsável pela transmissão de doenças graves como dengue, Febre Chikungunya, Zika vírus e Febre Amarela. Em São Borja, a recomendação é para que as pessoas usem repelente, para se proteger do mosquito. Mais uma medida prática sugerida é a revisão permanente do ambiente doméstico, pátios e sedes das empresas. Os sintomas da dengue são: febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas no corpo, vômito, diarreia e náusea. As pessoas que apresentarem esses sintomas devem procurar atendimento médico e evitar a automedicação.

A Secretaria Estadual da Saúde disponibiliza serviço de atendimento à população para esclarecimento de dúvidas: Disque Vigilância, por meio do telefone 150. Denúncias de focos do mosquito devem ser realizadas diretamente à Vigilância em Saúde do Município, que funciona junto ao antigo Hospital São Francisco.