Brasil recebe 7,7 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para crianças

O Brasil recebeu, entre sexta-feira e este sábado, um total de 7,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer para crianças de 6 meses a 11 anos de idade. A entrega é parte do aditivo de 50 milhões de doses e, segundo o Ministério da Saúde, é fruto de negociações com o laboratório para o adiantamento das remessas. Os lotes desembarcam no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

No total, são 4,5 milhões para o público de 6 meses a 4 anos e 3,2 milhões de doses para crianças de 5 a 11 anos. As vacinas serão distribuídas para todos os estados e Distrito Federal nos próximos dias.