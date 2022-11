Com ambiente que retrata cotidiano médico, Amrigs inaugura Centro de Simulação e Treinamento

publicidade

Com o objetivo de simular atendimentos a emergências, como acidentes automotivos e catástrofes naturais, a Associação média do Rio Grande do Sul (Amrigs) inaugurou o Centro de Simulação e Treinamento Clínico nesta terça-feira, na sede da entidade, no bairro Partenon. O espaço de aproximadamente 645m² fica no prédio da associação e é formado por salas de aula, auditórios, espaço para ambientação de uma Unidade de Terapia Intensiva, centro obstétrico e centro cirúrgico. A iniciativa da Amrigs foi desenvolvida em parceria com a Cooperativa dos Anestesiologistas de Porto Alegre (COOPA) e a Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul (SARGS). O Instituto Simutec montou toda a estrutura.

Foto: Fabiano do Amaral

O presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Gerson Junqueira Jr, esclareceu que o projeto foi organizado em cerca de um ano e meio e abarca quase 50 especialidades. “Não é uma inovação,mas é muito moderno e tem muita tecnologia, que pode ser aplicada em muitas possibilidades, desde a qualificação profissional, ensinando robótica, até coisas muito básicas, como suporte de vida para bombeiros, para brigadianos, para professores de escolas primárias”, exemplificou.

O dirigente explicou que o Centro é uma das ações que materializa uma das finalidades da atual gestão, que é melhorar o protagonismo político junto à sociedade e renovar a área interna, mas sem descuidar do foco mais importante. “O nosso principal pilar é a ciência e precisávamos de uma ação que impactasse unindo ciência,tecnologia e inovação para difundir e replicar esse conhecimento técnico- científico para médicos em geral de todo o Estado”, disse. O projeto, por enquanto, é uma iniciativa privada. "Temos interesse em trazer o poder público para esse trabalho", afirmou Junqueira Jr.

Nas salas, bonecos adultos masculinos, crianças e bebês estão nas mesas como se estivesse em blocos cirúrgicos ou em atendimento. No local, serão realizadas simulações de diversos procedimentos médicos, clínicos e ambulatoriais, voltados para o treinamento de alunos de Medicina, médicos e demais profissionais da saúde. Dentro da sua estrutura, estará o simulador Endo Suíte, o primeiro e único aparelho na América Latina para treinamento de endoscopia com uso de equipamentos reais e retorno tátil, que simula a resistência dos tecidos do corpo durante os procedimentos. O local também é equipado com aparelhos para simulação de videolaparoscopias, ultrassonografias, artroscopias, angiografia, entre outros procedimentos.

O governador Ranolfo Vieira Júnior, a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, e o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, além de outros políticos acompanharam a cerimônia.