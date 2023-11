Com estoque em baixa, HPS lança campanha para incentivar doação de sangue

publicidade

O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) lançou nesta sexta-feira a campanha especial "Doe sangue, Salve vidas", com o objetivo de aumentar as doações de sangue para a casa de saúde que é uma das referências na região em atendimento de urgência e emergência, traumatologia e cirurgia geral. O banco de sangue do HPS foi reaberto em março deste ano e precisa de cerca de 15 doações por dia para manter seguro o estoque para transfusões.

O secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, contou que o lançamento da ação marca também a celebração do Dia Nacional do Doador de Sangue, em 25 de novembro, e serve para atender a uma demana que tende a crescer nos próximos meses. "Quem tem veia, doe sangue. Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Estamos chegando no final do ano, jm momento que ocorrem festas, deslocamentos e acabam ocorrendo acidentes. E o HPS é uma das principais portas de emergência no RS", destacou.

O artista gaúcho Hique Gomez foi convidado para ser um dos protagonistas no lançamento da campanha do HPS e contou sobre sua relação com a casa de saúde da Capital. "Para ser sincero, eu não sabia que essa época é a que os estoques estão menos abastecidos. Quando me convidaram, eu me dispus, pois sempre fui favorável a essa questão de ser um voluntário. Estou aqui para somar. Já utilizei o HPS quando meus familiares tiveram problemas e foram muito bem atendidos. É também um ato se gratidão", completou.

Conforme a enfermeira do banco de sangue do HPS, Nádia Calixto, os estoques estão muito baixos. "Agora inicia a época de férias e é momento em que mais precisamos de sangue. Temos uma capacidade de recebeber 20 doadores por dia, mas estamos com uma média de apenas seis doações por dia. Nosso objetivo com a campanha é incentivar o doador de repetição, aquele que vem de meses em meses ajudar", finalizou.