Conheça os detalhes de funcionamento e história do novo hospital do Complexo Santa Casa

O Hospital Nora Teixeira, que será inaugurado em Porto Alegre nesta quinta-feira pelo Complexo Santa Casa, foi planejado focado na sustentabilidade financeira. O projeto inicial, contudo, nasceu da necessidade de uma nova emergência dedicada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). De uma visita de Nora Teixeira ao local, surgiu o desafio, apresentado pela empresária à diretoria da instituição, de construção de um projeto de reestruturação. Marido de Nora, o empresário Alexandre Grendene se comprometeu com o aporte inicial de R$ 40 milhões no projeto.



Diante do quadro de déficit do SUS, a Santa Casa prospectou um projeto mais ambicioso, não só de resolução do setor de Emergência, como também focando na sustentabilidade do SUS na instituição a longo prazo. Com o apoio direto dos impulsionadores iniciais do projeto, Nora e Alexandre, uniram-se à causa outras famílias, instituições, empresas e o Governo do Estado. O casal Grendene dobrou o valor da doação, elevando o montante para R$ 80 milhões. Ao todo, as doações somaram mais de R$ 234 milhões. O custo total da construção do novo hospital custou R$ 284 milhões. Os atendimentos de pacientes particulares e convênios vão gerar receitas consideradas fundamentais para o equacionamento do déficit gerado pelo atendimento ao SUS, hoje em cerca de R$ 150 milhões ao ano.

Do total de mais de 1 milhão de atendimentos anuais realizado pela Santa Casa de Porto Alegre, 71% são via SUS. Também serão inauguradas a reestruturação e modernização dos acessos internos do complexo, com a rua Coberta e novo sistema de passarelas, interligando todas as unidades hospitalares.

• O hospital em detalhes

Os andares de internação contam com modernos recursos de arquitetura e tecnologia. As camas hospitalares possuem dispositivo de alerta de quedas e sensor de alerta no posto de enfermagem. As poltronas reclináveis são eletrônicas e os banheiros equipados com cadeiras especiais para banho e adaptados para todos os tipos de dificuldade de locomoção. O serviço de alimentação é realizado com carro térmico.

A UTI possui um sistema de painel suspenso 360º em todos os leitos para maior segurança, mobilidade e agilidade na realização de procedimentos e exames de rotina. É possível realizar ecografias à beira leito, evitando o deslocamento do paciente. Um sistema de elevação de teto portátil permite a realização de transferências de pacientes por apenas um profissional. A unidade também possui duas salas de reabilitação robótica fisioterápica e um sistema de telemetria, tecnologia que permite medição de parâmetros vitais à longa distância.

O processo de medicação é realizado por robótica e tecnologia de ponta, que integra a farmácia hospitalar em todos os andares. São utilizados dispensários eletrônicos e todo o sistema é abastecido pela Central de Suprimentos, que conta com um armazém robotizado, o miniload, equipamento inédito no país no segmento hospitalar.

O Centro de Oncologia possui um sistema inédito no Sul do país que permite a realização de biópsias 2D ou 3D, através da tomossíntese, que melhora a definição, a precisão e o tempo do exame, além de reduzir consideravelmente a exposição à radiação. Também possui sistemas de radiografia e de ultrassonografia de última geração, além de um sistema de resfriamento capilar.

Na maternidade, os quartos são PPP (pré-parto, parto e pós-parto) com ambiente individualizado e sistemas de hidroterapia, cromoterapia, bolas de pilates e métodos não farmacológicos de alívio da dor e atendimento imediato em caso de intercorrência.