Conscientização e prevenção do câncer são temas de atividades no Parque da Redenção

Acolher e proporcionar melhor qualidade de vida a pessoas com diagnóstico de câncer, além de desmistificar questões gerais sobre o assunto. Estes são alguns dos objetivos do Instituto Camaleão, fundado em 2014, e que promove, até 12h30min deste domingo, uma ação alusiva ao Abril Branco, mês de conscientização a todos os tipos da doença, no Parque da Redenção, em Porto Alegre. Atividades físicas, a exemplo de yoga e meditação, foram oferecidas gratuitamente, bem como materiais informativos sobre prevenção entregues aos frequentadores.

Na opinião da presidente do Instituto Camaleão, Flávia Maoli, o câncer é uma “sentença de vida”. “Um de nossos objetivos é ajudar as pessoas que, às vezesnão têm chances de cura, mas que elas aproveitem a sua vida sem medo. Nossa ideia é também juntar familiares, pacientes, equipes de saúde e a sociedade em geral para entender melhor o que é o câncer”, afirmou Flávia. A presidente do instituto também salientou que a informação correta é um grande aliado no combate e prevenção do câncer.

“Temos o site abrilbranco.org, onde há conteúdos muito robustos sobre sintomas, fatores de risco e tratamentos”, comentou ela. Condições que podem contribuir para causar o câncer, de acordo com a presidente, incluem má alimentação, falta de atividades físicas e tabagismo. A edição deste domigo é a terceira realizada de modo presencial, e o público compareceu desde o início, aproveitando o clima agradável no parque. O professor Fábio Mendes esteve acompanhado da filha, Giovana Mendes, 12 anos. A mãe dele teve diagnóstico recente de câncer de pulmão, mas “são boas as perspectivas de melhora”, disse Fábio.

“Conheço há algum tempo o trabalho do Camaleão e acredito que seja fundamental o diagnóstico precoce. Infelizmente, aconteceu com minha mãe, mas dará tudo certo com ela, já que tem bons hábitos”, afirmou. “É muito bom que isto esteja acontecendo aqui”, comentou Giovana. O trabalho do instituto também pode ser conferido pelo site institutocamaleao.org, ou WhatsApp (51) 99559-3650.