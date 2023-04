Covid-19: cidades gaúchas iniciam aplicação da vacina bivalente para maiores de 18 anos

publicidade

Diversos municípios gaúchos iniciaram nesta terça-feira a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para todas as pessoas com 18 anos ou mais. A decisão ocorreu um dia após o Ministério da Saúde recomendar a cobertura de todos os públicos com a imunização mais atualização contra a Covid-19. As cidades de Cachoeira do Sul, Içara e Parobé tinham estoque da vacina da Pfizer e atenderam ao público nas primeiras horas de hoje.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) se articula com os demais municípios em Comissão Intergestores Bipartite e ainda não tem prazo para ampliar a vacinação no território gaúcho, pois depende de estoque.

Içara

Em Içara, as 11 Unidades Saúde da Família com sala de vacinação estão aplicando a bivalente. Podem receber o imunizante os cidadãos que receberam pelo menos duas doses de vacinas Coronavac, Astrazeneca, Pfizer ou Janssen há, pelo menos, quatro meses.

As 11 unidades com sala de vacinação são as dos bairros Primeiro de Maio, Presidente Vargas, Liri, Nossa Senhora de Fátima, Jardim Elizabete, Jaqueline, Aurora, Boa Vista, Esplanada, Vila Nova e Raichaski. Para receber a vacina é necessário ligar com antecedência para a USF de seu bairro e confirmar a aplicação.

“O frasco vem com várias doses e todas devem ser usadas no dia da abertura do frasco, por isso, é importante fazer o contato prévio com a unidade. É importante não baixarmos a guarda contra o vírus, e a melhor maneira de impedirmos que ele retorne com força é aderindo à vacinação. Temos doses disponíveis para toda a população”, frisa a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Içara, Graziela Macarini Zuchinalli.

Cachoeira do Sul

Em Cachoeira do Sul, a bivalente está sendo aplicada no EAP (Estratégia de Atenção Primária) Central (prédio do INSS) e EAP Centro Social Urbano, ESF (Estratégia Saúde da Família) Promorar, ESF Carvalho, ESF Noêmia, ESF Barcelos, ESF Tupinambá e ESF Ponche Verde. Pessoas não vacinadas ou que receberam apenas uma dose da vacina contra a Covid-19 deverão primeiro iniciar ou completar o esquema primário. Concluído o processo, a bivalente exigirá o intervalo de quatro meses para a aplicação.

Parobé

Na cidade de Parobé, a vacinação ocorre exclusivamente na UBS Integração, de segunda a sexta-feira, das 8h15min às 19h45min.

A vacina é chamada de bivalente por contribuir na proteção do paciente contra duas variantes do vírus, a cepa original e a mais recente, Ômicron. Antes, seguindo a nota técnica do Ministério da Saúde, apenas os grupos prioritários ou com comorbidades tinham o direito. Também podem recebê-la quem ainda não completou o ciclo vacinal ou estiver com alguma dose de reforço em atraso.

