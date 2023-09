Covid-19: Porto Alegre mantém recomendação de uso de máscara para área da Saúde após nova variante

publicidade

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre emitiu nota informativa à rede de serviços e profissionais da saúde após o surgimentio da a nova variante do coronavírus, a EG.5, também denominada como Éris. O texto mantém a recomendação de medidas como uso de máscaras para públicos e condições específicas - pacientes e profissionais e cuidadores.

A recomendação vale, especialmente, para profissionais que atuam na assistência direta ao paciente e profissionais da saúde e cuidadores de idosos ou de pessoas com comorbidades, incluindo os que atuam em instituições de longa permanência de idosos. Para pacientes, há indicação para uso de máscara facial para quem está com síndrome gripal ou que tenha tido contato com doentes respiratórios, quem tem diagnóstico de Covid-19 confirmado e, também, aqueles com fatores de risco para complicações por doença respiratória, como imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades.

Também há indicação para uso de máscara diante da ocorrência de surto de síndrome gripal (quando duas ou mais pessoas com vínculo de trabalho, estudo ou convivência têm sintomas de forma concomitante). Nesse caso, a recomendação é que todas as pessoas, com sintomas ou não, usem máscara.

A nota informativa foi emitida em função da mudança que a Organização Mundial da Saúde declarou em relação à EG.5 ou Éris. Inicialmente, a classificação (que deriva da Ômicron) era Variante de Monitoramento. Agora, a OMS classifica como Variante de Interesse (com maior potencial de risco à saúde pública).

O documento emitido pela Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da SMS enfatiza a importância do esquema vacinal completo contra Covid-19, incluindo a dose de reforço, para toda a população a partir dos seis meses de idade, de acordo com o esquema preconizado para a faixa etária ou condição de saúde. A SMS oferece a vacina pelo SUS. Os locais de vacinação são divulgados diariamente nas redes sociais da secretaria.