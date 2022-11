Cremers promove formação em urologia

publicidade

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) promoveu, na manhã deste sábado, uma edição do curso de Atualização Científica, desta vez, com o tema saúde masculina, fazendo alusão ao Novembro Azul.

“Sabemos muito da importância que tem a saúde masculina. É importante que os médicos se mantenham atualizados para que, ao receber o paciente, tenha o máximo de conhecimento possível”, salientou Carlos Sparta, presidente do Cremers, sobre o curso oferecido em parceria com a Amrigs e a Sociedade Brasileira de Urologia. “A Sociedade de Urologia indicou os temas que sabem que há muita procura no dia a dia do consultório, não somente nos de urologia, mas em todos.”

Cerca de 140 médicos participaram de forma híbrida, e acompanharam quatro palestras com urologistas. “Saúde sexual é parte integrante da saúde como um todo. É fundamental, dentro da medicina, buscar conteúdo sobre isso, pois dentro da faculdade não tem muito”, afirma a urologista, Marina Gressler, que conversou com os participantes sobre como abordar a sexualidade durante a consulta.

Já o médico Bruno Chao palestrou sobre deficiência androgênica. “É cada vez mais comum que as pessoas cheguem buscando uma avaliação hormonal. Muitos pacientes acham que o problema deles é a falta de testosterona”, explica o urologista. Alguns sintomas da falta do hormônio são: cansaço, problemas de ereção, fraqueza e perda muscular.

“Às vezes, realmente a causa é a deficiência androgênica, mas tem muitos pacientes que acham que fazendo reposição de testosterona vão resolver todos os problemas da vida. Cabe ao médico avaliar e ver se precisa mesmo”, esclarece o médico. O mau uso do hormônio traz riscos à saúde, daí a importância de uma avaliação acertada.