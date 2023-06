Dia Nacional de Luta contra Queimaduras é celebrado com ato simbólico em Porto Alegre

publicidade

Para celebrar o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, celebrado nesta terça-feira, profissionais do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre promoveram a soltura simbólica de balões na cor laranja, que simboliza o caráter preventivo a estes acidentes. O ato inédito ocorreu em frente ao hospital, considerado referência estadual em tratamento de queimados. Em seguida, folders com informações de prevenção foram entregues à população pela equipe do hospital.

“Já há, no Brasil todo, o Junho Laranja, que visa sensibilizar a prevenção de queimaduras. Neste ano, nosso foco principal é mesmo nos acidentes com energia elétrica, especialmente alta tensão, os quais temos visto um aumento no número de mortes”, afirmou o coordenador de enfermagem da UTI Queimados do HPS, Tiago Fontana. De acordo com ele, 40% das queimaduras decorrem de ocorrências preveníveis, principalmente com crianças. O HPS tem em torno de dez leitos específicos para estes pacientes, embora possam também ser utilizados por outras especialidades.

Chamou também a atenção a presença de Ana Paula Silva Rodrigues, 36 anos, moradora do bairro Teresópolis. Há cerca de dois anos, ela sofreu um acidente decorrente da explosão de uma lareira ecológica, e ficou 22 dias internada no HPS, sendo cinco na UTI. No local, ela realizou um enxerto de pele e passou por diversas cirurgias. “Tive 30% do meu corpo queimado e uma segunda chance de sobreviver. E estas pessoas são as que me deram a oportunidade de estar aqui hoje participando”, comentou ela.

Após o acidente e a recuperação, Ana passou a ser uma agente de prevenção, e hoje ela compartilha sua experiência com outras pessoas, inclusive realizando palestras em escolas. “Quase não vemos queimados na rua. E esse trabalho, aos poucos, acho que fará com que mais pessoas tenham uma vida normal sem este estigma”, disse ela. “O exemplo dela até nos emociona. As internações muitas vezes são longas, há quem fique seis meses no hospital. Então, isto mexe muito com o psicológico dos pacientes, e nossa equipe é muito sensibilizada com isto”, pontuou Fontana.

Porto Alegre tem o Dia Municipal de Prevenção às Queimaduras e o Junho Laranja está em seu calendário de datas comemorativas, ambos iniciativas da vereadora Tanise Sabino. “Vejo um conjunto desta ação com a causa da saúde mental, porque as pessoas que sofrem com isto têm um abalo emocional muito grande. O objetivo da ação é justamente chamar atenção para este tema”, comentou Tanise, que esteve presente no evento e também é psicóloga.

“As ações para prevenir são muito simples”, diz o enfermeiro. “Muitas vezes, são usados líquidos inflamáveis para fazer churrasco, por exemplo. É preciso evitar seu uso, e não deixar o mesmo próximo da chama, caso haja”. Em caso de acidente, é preciso lavar a pele com água corrente em temperatura ambiente durante vários minutos, remover todos os possíveis acessórios do corpo da vítima e levá-la imediatamente a um pronto-socorro. O HPS divulgou dados preocupantes sobre estas ocorrências.

As 243 internações por queimaduras entre junho de 2022 e o mesmo mês de 2023 representam aumento de 18% sobre o mesmo período entre 2021 e 2022, quando houve 205. Os atendimentos ambulatoriais também cresceram, de 1.829 no período anterior para 2.071 no mais recente. Já as mortes reduziram, de 22 para 13. As próximas ações alusivas ao Junho Laranja na Capital deverão ser divulgação de ações no próximo dia 17, no Parque da Redenção, reunião na Comissão de Saúde e Meio Ambiente (Cosmam) da Câmara Municipal sobre o assunto no dia 27 e palestra de prevenção às queimaduras ao público infanto-juvenil, na Câmara, no dia 29.