Documentário "Saúde da Brigada Militar" é lançado nos 185 anos da instituição

O documentário “Saúde da Brigada Militar” foi lançado nessa quinta-feira pela Fundação Walter Peracchi de Barcellos e Comando da Brigada Militar. O filme, que aborda toda a história do sistema de saúde da BM, teve apoio do Departamento de Saúde da Brigada Militar, que conta com um hospital em Porto Alegre e outro em Santa Maria. A produção e roteiro é de Aroldo Medina e Marco Antonio Nunes-CineMarcoa.

“O filme é um registro histórico”, declarou o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, lembrando que o lançamento faz parte das comemorações dos 185 anos da BM, que faz aniversário nesta sexta-feira. Ele destacou que o começo do Hospital da Brigada Militar (HBM) de Porto Alegre, por exemplo, foi construído “com um dia de soldo de cada policial militar na época” e que “trouxe um resultado perene”.

A unidade completa 125 anos em 2022, tendo começado a sua história em setembro de 1897 com a criação de duas enfermarias para atender os policiais militares feridos. Em 1971 foi inaugurado o atual prédio, localizado no bairro Tristeza, sendo depois ampliado dotado também de um centro clínico com 20 consultórios e de um centro de reabilitação física.

No primeiro semestre deste ano, no HBM da Capital, foram 9.948 pacientes no pronto atendimento de emergência e outros 8.667 de consultas eletivas no centro clínico, com 687 internações das quais 28% por problemas psiquiátricos. Houve a realização também de 12.651 exames laboratoriais, 6.774 exames de imagem irradial e 628 exames cardiológicos. No período ocorreram ainda 447 procedimentos de endoscopias digestivas, 279 cirurgias em geral e 128 cirurgias robóticas.

O HBM de Porto Alegre conta com cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, clínica médica, dermatologia, gastroenterologia, ginecologia, neurocirurgia, neurologia, nutrição, odontologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, proctologia, psicologia, psiquiatria, reumatologia e urologia.

O diretor do Departamento de Saúde da BM, coronel Régis Reche, lembrou que o atendimento é feito através do IPE Saúde, beneficiando preferencialmente os policiais militares e dependentes. “Há uma tendência cada vez dos hospitais da BM serem referência para todo o servidor estadual da segurança pública”, adiantou.

“Temos capacidade para até 112 leitos”, frisou, calculando o uso atual em torno de 60 leitos de emergência, recuperação e psiquiátricos. “Temos três andares utilizados e dois fechados”, observou. “Nosso objetivo é terminar os projetos de recuperação desses dois andares e abrir mais 60 leitos”, disse. Por sua vez, o corpo profissional fica aproximadamente em 80 oficiais no HBM de Porto Alegre. “Temos muitos médicos civis que atendem pelo IPE Saúde”, acrescentou coronel Régis Reche.

Já o HBM de Santa Maria registrou, entre janeiro e junho deste ano, um total de 10.406 atendimentos no centro clínico, 152 internações e 121 cirurgias, entre outros.

“O filme é um resgate histórico, mas também mostra a excelência dos serviços prestados e a ampliação das estruturas que hoje atende os militares e também civis. É imprescindível que a saúde dos militares esteja em primeiro lugar, para que possam atuar com tranquilidade, tendo a certeza de que terão o suporte da sua corporação em todas as ocasiões”, afirmou o presidente da Funperacchi, Roberto Alexandre Santos.