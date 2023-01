Entrega de rosas surpreende e emociona pacientes e familiares na Santa Casa em Porto Alegre

publicidade

Pacientes, familiares e profissionais que circulavam pelos corredores e recepções do Hospital Santa Rita, no Complexo Hospitalar Santa Casa, foram surpreendidos com uma ação repleta de amor e carinho na manhã desta segunda-feira, em Porto Alegre. Com o objetivo de alertar sobre a importância da prevenção do câncer de mama, a paciente Ana Cláudia Brum, em recuperação da doença, organizou e realizou a entrega de 100 rosas como forma de conscientização.

Com a ação, Ana Cláudia, de 51 anos, buscou chamar a atenção das mulheres para a necessidade da realização de exames periódicos como forma de prevenção da doença. “O sucesso do meu tratamento se deve, sem dúvida, ao fato de ter tido um diagnóstico precoce”, destacou. Junto com cada rosa, Ana também entregou um cartão que levava impressa uma mensagem de alerta, mas principalmente de esperança: “Sou a Ana, venci o câncer de mama graças ao diagnóstico precoce. Prevenção salva vidas".

Com o objetivo de alertar sobre a importância da prevenção do câncer de mama, Ana Cláudia Brum, em recuperação da doença, realizou a entrega de 100 rosas como forma de conscientização. A ação aconteceu na Hospital Santa Rita.



(📹 Alina Souza / @alinasouzafoto) pic.twitter.com/Nkk1ogxqxC — Correio do Povo (@correio_dopovo) January 30, 2023

Moradora do município de Alegrete, Ana Cláudia viajou cerca de 500 quilômetros para uma consulta de acompanhamento e aproveitou para cumprir uma promessa feita a si mesma durante o tratamento do câncer de mama. "Resolvi transformar em uma atitude aquilo que estou vivendo, para que as pessoas saibam a importância do diagnóstico precoce. É preciso desmistificar o estereótipo de quem faz exames antes de sentir sintomas está procurando uma doença. Quando na verdade, as pessoas estão prevenindo e abrindo a possibilidade de ser curada", reforçou a paciente.

Junto com cada rosa, Ana também entregou um cartão que levava impressa uma mensagem de alerta, mas principalmente de esperança: “Sou a Ana, venci o câncer de mama graças ao diagnóstico precoce. Prevenção salva vidas"



(📹 Alina Souza / @alinasouzafoto) pic.twitter.com/8emSHAyIKJ — Correio do Povo (@correio_dopovo) January 30, 2023

O gesto também foi uma forma de agradecer o carinho e o cuidado que recebeu de todos os profissionais do Hospital Santa Rita durante o tratamento. Ao entregar as rosas para enfermeiras, técnicas de enfermagem e, em especial, para a médica mastologista Kênia Borghetti, que esteve presente desde a primeira consulta, Ana fez questão de destacar o “trabalho incansável e o apoio determinante em todas as etapas do tratamento até a cura”.

Veja Também