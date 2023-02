Evento discute prioridades na área da saúde em Porto Alegre

publicidade

Com o tema "O Brasil que temos. O Brasil que queremos", a primeira etapa preparatória da 9ª Conferência Municipal de Saúde foi realizada, nesta quinta-feira, no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O evento foi promovido pelo Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde e terá ainda outras três pré-conferências. As discussões também antecipam a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que acontece em julho.

Para a Coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, Tiana Brum de Jesus, todas as etapas preparatórias e, posteriormente, os eventos de nível municipal e nacional representam o ponto mais alto da democracia no Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que valorizam a participação popular com o objetivo de construir propostas que estruturem a atuação do sistema na capital. "A nossa grande missão nessas discussões é a reconstrução do SUS no país que, desde 2016, sofreu com a política de desfinanciamento do sistema. Então é um momento histórico muito importante de participação social", explicou. Ao falar sobre o tema específico dessa primeira discussão preparatória, ela sublinhou a necessidade de o SUS ser cada vez mais plural e menos burocrático. "O Brasil que queremos é o país que a nossa sociedade precisa, incluindo um Sistema Único de Saúde que atenda a população na hora certa e que abranja desde a prevenção e promoção de saúde nos territórios até a recuperação da saúde, entendendo esta política de uma maneira bem ampliada".

Coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, Tiana Brum de Jesus

A Coordenadora das Políticas Públicas de Saúde de Porto Alegre, Elaine Oliveira Soares, lembrou da importância do evento para aprofundar o tema do SUS entre gestão, trabalhadores e usuários e, a partir disso, construir propostas para a cidade. "A gente avançou bastante na ampliação da atenção primária, tivemos crescimento significativo das unidades de saúde em alguns municípios, mesmo assim, acho que sempre podemos melhorar na qualidade do acesso para que o mesmo respeite diferentes etnias que compõem a sociedade. Um SUS sem racismo, sem homofobia, sem discriminação social, um sistema que possa dialogar e entender toda essa complexidade que é a nossa sociedade". Ela ainda pontou que a Atenção Primária à Saúde deve ser sempre vista como a porta de entrada do SUS.

Coordenadora das Políticas Públicas de Saúde de Porto Alegre, Elaine Oliveira Soares

Usuários do SUS também falaram no evento, como Maria Inês Bothona Flores, Conselheira do Distrital Leste, que abarca a região da Bom Jesus, Morro Santana, Vila Jardim e Chácara das Pedras. "Queremos fazer as pessoas despertarem. Precisamos prevenir a doença, não apenas tratar ela, como é de costume. Precisamos ter mais ações de prevenção. Em Porto Alegre, temos notado a questão da saúde mental que está muito precária. Aumentou a necessidade de acompanhamento psicológico das pessoas devido ao desemprego, toda situação econômica e ainda o luto que muitas pessoas tiveram na pandemia. Uma outra demanda nossa é que as unidades básicas voltem para a administração pública porque hoje nós temos quatro diferentes hospitais coordenando a saúde em Porto Alegre", frisou. Buscando pensar coletivamente prioridades da sua comunidade, também participou do evento Jackllyne Amaro de Freitas, mulher trans de Porto Alegre. "Estou em situação de rua e a intenção de estar aqui é pensar na melhoria dos serviços do SUS, incluindo sua ampliação. Sou uma pessoa adicta, então é uma situação complexa comum a muitas trans e travestis. Precisamos, ao mesmo tempo, do tratamento e da moradia", explicou.

Conselheira do Distrital Leste e usuária do SUS, Maria Inês Bothona Flores

Pessoas que fazem uso do SUS, trabalhadores da área, gestores e prestadores de serviços podem participar das discussões, tendo direito de falar e votar para definir as prioridades em Saúde no evento municipal previsto para acontecer nos dias 23, 24 e 25 de março, no Salão de Atos da UFRGS. A Conferência de Saúde ocorre a cada quatro anos, sendo um dos mais relevantes espaços de diálogo entre governo e sociedade no que diz respeito à construção das políticas públicas do SUS.



Para participar dos debates é preciso fazer a inscrição no site da Prefeitura. Duas das três próximas etapas preparatórias ainda estão com vagas abertas:



02/03 (Eixo 2) - O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas: Discussão sobre o caráter democrático dos conselhos de saúde e do fortalecimento do controle social como afirmação do direito à saúde e da participação social - vagas disponíveis.



09/03 (Eixo 3) Garantir direitos e defender o SUS, a Vida e a Democracia: Discussão acerca da totalidade do SUS como a integralidade, financiamento, comunicação e a reafirmação da saúde como direito de todos e dever do Estado - vagas esgotadas.



16/03 (Eixo 4) Amanhã será outro dia para todas as pessoas: Discussão para definir prioridades pautadas nos eixos anteriores, além de promover a atuação que garanta a atenção aos princípios constitucionais do SUS - vagas disponíveis.